Fábio Santos diz torcer por renovação de contrato com o Corinthians

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, Fábio Santos quer jogar mais partidas na temporada e já sonha com a renovação do contrato para 2023. O lateral-esquerdo, que vai completar 37 anos em setembro, só tem vínculo com o time paulista até o fim deste ano.

“Tomara (que renove), a gente está conversando e tomara que eu possa ficar mais um ano no Corinthians”, disse o veterano, em entrevista ao canal SporTV. “Eu valorizo demais a minha carreira, quero estendê-la ao máximo possível e conquistar títulos”, emendou o jogador, em sua segunda passagem pelo time paulista.

Com sua experiência, o lateral vem sendo importante para o time comandado pelo técnico Vítor Pereira. Mas não joga todas as partidas. Na noite de segunda-feira, entrou apenas no início do segundo tempo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Mas, se depender do atleta, ele jogará todas as partidas. “Eu ainda acho que sou menino. Quero jogar todos os jogos”, brincou o lateral, que, mesmo sem ser titular absoluto, é o batedor oficial de pênaltis da equipe.

Na atual temporada, Fábio Santos esteve em campo em 30 dos 55 jogos do time. Ele alterna com Lucas Piton a posição de titular na lateral. E garante estar em boas condições para jogar ao menos mais uma temporada pelo Corinthians.

“Sempre julgam muito pela idade, mas tem que ver desempenho. Temos jogadores com desempenho interessante, e aqui a maioria dos jogadores experientes são responsáveis, sabem se cuidar”, declarou.