Fábio defende dois pênaltis, Fluminense supera o Grêmio e vai às quartas da Libertadores

A primeira equipe brasileira nas quartas de final da Copa Libertadores é o Fluminense. Mesmo com bela apresentação, sólida e imponente nos 90 minutos, o atual campeão precisou das penalidades para se garantir entre os oito melhores com triunfo por 2 a 1 no tempo normal e 4 a 2 nos tiros livres em um vibrante Maracanã. O goleiro Fábio foi decisivo com duas defesas, nas cobranças de Nathan e Cristaldo.

O capitão Thiago Silva, de cabeça, e o astro colombiano John Arias, em batida de pênalti com categoria, anotaram os gols da vitória do Fluminense com somente 22 minutos de bola rolando. Ganso ainda carimbou o travessão antes de Gustavo Nunes, já no fim do segundo tempo, descontar para os visitantes e decretar a repetição do placar do duelo de ida, no Couto Pereira.

Nas penalidades, brilhou a estrela de Fábio, que segurou duas cobranças e viu Arias definir a classificação, por 4 a 2, garantindo enorme festa dos tricolores cariocas. Depois de cair diante do Corinthians na Copa do Brasil nos pênaltis, o Grêmio amarga nova eliminação nos tiros livres.

O Fluminense entrou em campo com suas duas principais peças descansadas: o meia Ganso e o atacante Arias. E com quase meio time diferente. Thiago Santos virou zagueiro pelo contusão de Ignácio, Guga apareceu na lateral-esquerda e Martinelli herdou a vaga de Alexsander, negociado com o mundo árabe.

Com a mínima vantagem dos 2 a 1 anotados no Couto Pereira, o Grêmio apostava na forte marcação com três zagueiros e nos contragolpes com Soteldo, Pavón e o goleador dinamarquês Braithwaite.

Em horário complicado para quem trabalha até 18 horas, o jogo começou com muita gente ainda fora do Maracanã. Problemas no metrô ainda dificultavam a chegada dos tricolores. Mesmo assim, a festa era linda no estádio, com enorme cantoria e clima de final.

Um tanto afobado, o Fluminense começou em cima, mas as finalizações eram precipitadas e para longe. Até um escanteio começar a modificar a história do jogo. Aris bateu aberto, para Thiago Silva, que vinha de trás. Da marca do pênalti, a cabeçada do capitão foi indefensável e subiu o som que já era bem alto no estádio. Em somente 14 minutos, a vantagem dos gaúchos não existia mais.

Depois de diminuir drasticamente os gols sofridos do Fluminense na temporada, Thiago Silva ainda deixou para desencantar neste retorno da Europa em momento decisivo. A definição da vaga ficou totalmente aberta e com o ambiente totalmente favorável ao atual campeão.

Apenas depois de perder sua vantagem que o Grêmio resolveu jogar. No primeiro ataque, desperdiçou boa cobrança de falta e ainda permitiu um contragolpe que terminou com finalização de Arias – ia para fora – desviada com o braço por Dodi. O árbitro foi ao VAR para avaliar se o toque foi intencional ou mesmo no ombro e após longa avaliação, o pênalti acabou marcado. Arias fez 2 a 0 com categoria.

Kannemann pedia calma aos companheiros, mas o nervosismo era evidente. Soteldo recebeu cartão amarelo por reclamação e os reservas batiam boca com os gandulas. Sem produzir nada em campo e sendo eliminado sob enorme pressão, o Grêmio tentava se ajustar em campo. Marchesín ainda salvou em chute de Arias antes do intervalo.

A necessidade de anotar ao menos um gol fez o técnico Renato Gaúcho desfazer o esquema com três zagueiros. Sacrificou Kannemann. A segunda etapa estava no primeiro minuto e Ganso já carimbou o travessão em toque sutil. Demonstração que o fluminense não abdicaria de atacar.

Mais atrevido, o Grêmio enfim ameaçou o gol de Fábio. Em duas boas oportunidades com Gustavo Nunes. Fábio espalmou a primeira e o atacante errou o desvio na segunda, livre na pequena área. Lamentou a oportunidade de ouro desperdiçada. A partida, aberta, ficou ainda mais atrativa.

Assim como foi no duelo de ida, as jogadas de bola parada com Reinaldo eram as principais armas dos visitantes. Em uma cobrança de falta, o lateral encontrou o zagueiro Jemerson, que anotou de cabeça. O VAR anulou o lance por impedimento mínimo.

O Fluminense diminuiu o ritmo e o Grêmio não desistiu de lutar. A combinação custou caro aos donos da casa, até então, cômodos em campo. Na base da raça, o Grêmio conseguiu descontar em jogada individual de Monsalve, que passou fácil pela marcação de John Kennedy e cruzou para Gustavo Nunes, a caminho do Brentford, do futebol inglês, mandar às redes aos 31 minutos. Ainda deu tempo de John Kennedy anotar, também impedido, antes de a decisão ir aos pênaltis.

Felipe Melo ganhou o sorteio e optou pelo Fluminense bater primeiro. Ganso cobrou na trave. Reinaldo e Thiago Silva anotaram. Nathan parou em Fábio. John Kennedy virou e Monsalve quase perde. Lima fez e Cristaldo, que já havia desperdiçado diante do Corinthians na Copa do Brasil, parou em Fábio. Arias definiu.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 (4) X (2) 1 GRÊMIO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Serna (Lima) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; Gustavo Martins, Jemerson e Kannemann (Cristaldo); João Pedro, Viilasanti, Dodi (Monsalve), Soteldo (Nathan) e Reinaldo; Pavón (Gustavo Nunes) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Thiago Silva, aos 14, e Arias, aos 22 minutos do primeiro tempo; Monsalve, aos 31.

DECISÃO DE PÊNALTIS – Thiago Silva, John Kennedy, Lima e Arias (Fluminense); Reinaldo e Monsalve (Grêmio).

CARTÕES AMARELOS – Jemerson, Dodi e Soteldo (Grêmio); John Kennedy, Guga e Kauã Elias (Fluminense).

ÁRBITRO – Andres Matonte (URU).

RENDA – R$ 1.809.068,50.

PÚBLICO – 46.757 presentes.

LOCAL – Maracanã, no Rio.