Fabián Bustos projeta dificuldades, mas confia em classificação do Santos

O técnico argentino Fabián Bustos destacou o fato de apenas um time se classificar por grupo na Copa Sul-Americana. Após estrear com derrota, o treinador espera dificuldades no caminho do Santos em busca da classificação, mas afirma que os adversários também precisarão buscar os resultados a cada jogo.

“Começamos com uma derrota como visitantes na Argentina, mas vamos jogar em casa e temos de somar pontos. Vamos pensar partida a partida, tratar de ser fortes e buscar os resultados. A Sul-Americana é difícil e, diferente da Libertadores, só passa um, mas Banfield, Católica e Calera também vão precisar de resultados”, disse.

O Santos estreou na Sul-Americana com derrota por 1 a 0 para o Banfield na Argentina e já começa a pensar na próxima partida, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no próximo sábado. O treinador poderá ter um novo desfalque para o próximo jogo.

Após se lesionar no jogo desta terça-feira, o zagueiro Kaiky passa a ser dúvida no Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro. O jogador fraturou o nariz em um lance ainda no primeiro tempo do confronto com o Banfield e deixou o campo no intervalo. O jogador será reavaliado quando a delegação santista chegar ao Brasil.

A partida desta terça-feira marcou a estreia de três novos atletas do Santos: o zagueiro Maicon e os meio-campistas Rodrigo Fernández e Willian Maranhão. Fernández celebrou a estreia e lamentou o momento em que o Santos sofreu o gol da derrota.

“Feliz com a estreia, mas triste pelo resultado. Eles nos machucaram como havíamos previsto para a partida, com segunda bola e pressão alta. Era a única forma que poderiam fazer. Temos que parabenizar o Banfield. Creio que estávamos fazendo um bom jogo. O gol não saiu em um bom momento, acabando o primeiro tempo, em um jogo bem equilibrado”, afirmou o jogador.