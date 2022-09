Esporte FA acusa Cristiano Ronaldo de comportamento violento contra torcedor do Eveton

A Associação de Futebol da Inglaterra (Football Association, sigla em inglês), acusou de violência, nesta sexta-feira, Cristiano Ronaldo em relação ao incidente em que o atacante do Manchester United aparentemente derrubou um telefone celular da mão de um torcedor do Everton em um jogo do Campeonato Inglês, disputado em abril.

Alega-se que a conduta da estrela portuguesa foi inadequada e/ou violenta, de acordo com o corpo diretivo da FA. Cristiano recebeu uma advertência policial em agosto após ser questionado por policiais sobre uma alegação de agressão e danos após o incidente registrado em Goodison Park, em Liverpool, em 9 de abril.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Cristiano é mostrado aparentemente jogando o celular do torcedor no chão, enquanto se dirigia para o túnel em direção ao vestiário após a derrota do United por 1 a 0.

De acordo com a lei britânica, uma advertência é feita pela polícia por uma contravenção, se a pessoa admitir ter cometido o crime.

Após o incidente, Cristiano pediu desculpas nas redes sociais por sua “explosão” e convidou o torcedor para assistir a uma partida em Old Trafford “como de fair play e esportividade”.