Esporte F-1 evacua paddock do GP de Emilia-Romagna por forte chuva e rio acima do nível

A forte chuva que vem atingindo a região de Emília-Romanha, na Itália, chegou ao circuito de Ímola nesta terça-feira e causou uma surpreendente evacuação do paddock, que receberá pilotos e equipes da Fórmula 1 para o GP de Emilia-Romagna a partir desta quarta. As atividades na pista começarão na sexta.

O paddock do Autódromo Enzo e Dino Ferrari já estava em pleno funcionamento, visando os últimos preparos para receber os times da F-1, quando a organização do GP decidiu remover todos do local, por precaução. O circuito é margeado em parte pelo rio Santerno, que encheu nas últimas horas e até transbordou em alguns trechos.

Vídeos nas redes sociais mostram a água do rio subindo até se aproximar do teto das pontes da região. Outros confirmam a proximidade da margem com o circo de F-1, num dos trechos do famoso circuito, localizado no norte da Itália.

As chuvas não chegaram a surpreender porque as previsões já davam como certo o tempo ruim nesta semana da corrida da F-1 em Ímola. O governo até emitiu um alerta vermelho, avisando sobre o risco de precipitação 100mm nesta terça. E de até 150mm na quarta-feira. O serviço de meteorologia prevê chuva até domingo, dia da corrida.

Os pilotos vão para a pista pela primeira vez na sexta-feira, às 8h30 (de Brasília), para o primeiro treino livre. O segundo será às 12h. No sábado, a terceira sessão livre está marcada para 7h30. A classificação será às 11h. E, no domingo, a largada está agendada para as 10h.