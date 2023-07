Exames detectam lesão e Bruno Henrique desfalca Flamengo na volta da Copa do Brasil

Jorge Sampaoli tem um apreço grande pelo atacante Bruno Henrique e vinha tratando o atacante como seu diferencial para os jogos mais importantes. Nesta quarta-feira, o time busca vaga na semifinal da Copa do Brasil em visita ao Athletico-PR, mas não poderá contar com o jogador, mais uma vez machucado.

Poupado no início do jogo com o Palmeiras já visando a volta da Copa do Brasil, na qual a equipe rubro-negra defenderá vantagem de 2 a 1, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e acabou sofrendo um pisão na perna do zagueiro Luan já nos minutos finais da partida. O lance foi outro a gerar revolta da diretoria carioca pela não expulsão do defensor. Também reclamaram muito de um possível pênalti de Ríos em Everton Ribeiro.

Logo após a partida de sábado no Allianz Parque (1 a 1), o clube carioca tranquilizou a torcida dizendo que nada de mais grave havia ocorrido com o atacante, que ficou 11 meses afastado por causa de cirurgia no joelho. Nesta segunda-feira, após exames mais detalhados, foi constatado um estiramento na perna de Bruno Henrique, que ficará alguns jogos em tratamento.

“O atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O tratamento é com fisioterapia”, informou o clube carioca, descartando nova cirurgia. O Flamengo não estipulou prazo para a volta.

Apesar da ausência de Bruno Henrique, Sampaoli pode ter os retornos de Léo Pereira, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, e do artilheiro Gabigol, também melhor de um entorse no tornozelo. A dupla foi a campo nas atividades desta segunda-feira e pode ser a surpresa na Ligga Arena após duas partidas fora.