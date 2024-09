Exames descartam lesão em atacante do Guarani antes do duelo com o América-MG - O Liberal

Esporte Exames descartam lesão em atacante do Guarani antes do duelo com o América-MG

O Guarani teve uma boa notícia para o duelo com o América-MG pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Airton, substituído na vitória por 2 a 1 diante do Coritiba, passou por exames de imagem, que descartaram lesão muscular na coxa. Assim, ele está à disposição do técnico Allan Aal.

Se Airton não for a campo por prevenção, o substituto imediato é Marlon. O escolhido formará trio ofensivo com Caio Dantas e João Victor.

Allan Aal vem tentando manter a base da escalação, mudando apenas por obrigação, quando há suspensos ou lesionados. Como não tem outras baixas, pode montar o Guarani com Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton (Marlon), João Victor e Caio Dantas.

Um dos reforços para a reta final da Série B, o volante Gabriel Bispo destacou a mudança de mentalidade para a reação do clube. “Quando cheguei, o grupo estava calado, mas hoje está mais comunicativo e participativo. Estamos nos cobrando mais, de forma assertiva e construtiva, para sairmos dessa situação”, explicou.

Mesmo com a reação nas últimas rodadas, Bispo pediu para que o elenco continue focado. “Temos que trabalhar porque o caminho é longo. Agora vamos ter dois jogos importantes e difíceis fora de casa. Não podemos ficar pensando lá no final. Temos que focar em um jogo por vez e encarar como uma final”, avaliou.

Com 14 pontos nos últimos sete jogos, o Guarani alcançou 21 pontos e colou de vez nos adversários, apesar de continuar na lanterna (20º). O CRB, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 25, seguido por Brusque (23), Ituano (22) e Chapecoense (22).

O time de Campinas possui um jogo a menos, diante do Botafogo, fora de casa. O duelo com o América-MG, pela 25ª rodada, será realizado no domingo, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).