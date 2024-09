Exames confirmam lesão e atacante do Guarani pode ficar até um mês fora - O Liberal

O Guarani teve a confirmação do que já era esperado: o atacante Airton será desfalque para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi submetido a exames de imagem, que indicaram uma lesão no joelho. A princípio, não será necessária uma cirurgia, mas a recuperação pode levar até um mês.

No último domingo, na derrota por 3 a 2 para o América-MG, Airton teve uma entorse no joelho e precisou ser substituído. Apesar dos exames iniciais, o Guarani ainda aguarda o diagnóstico final.

Se a expectativa do tempo de recuperação de um mês se concretizar, Airton perderá cinco jogos na Série B: Paysandu (fora), Mirassol (casa), Operário (fora), Avaí (casa) e Ituano (fora), retornando em 9 de outubro, diante do Botafogo, fora de casa, em jogo atrasado da 23ª rodada.

Airton chegou ao Guarani em março por empréstimo do Atlético-GO e soma 21 jogos, três gols e duas assistências. Apenas uma partida foi pelo Paulistão, sendo o restante na Série B.

Sem Airton, Marlon Douglas, que entrou em seu lugar contra o América-MG, desponta como favorito para ser titular. No próximo jogo, diante do Paysandu, o técnico Allan Aal também tem dúvida na lateral-esquerda. O reforço Emerson Barbosa estreou e disputa vaga com Jefferson.

O goleiro Vladimir e o zagueiro Douglas Bacelar, titulares absolutos, estão pendurados com dois cartões amarelos e podem virar desfalques na sequência.

Diante do América, o Guarani voltou a perder após quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Assim, segue na lanterna com 21 pontos, quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25.

O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado diante do Botafogo. O confronto com o Paysandu, pela 26ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).