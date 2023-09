Esporte Exame descarta lesão, mas Arboleda é dúvida no São Paulo para 1ª final da Copa do Brasil

O plano de Dorival Júnior ter sua força máxima na final da Copa do Brasil está sob risco. O zagueiro Arboleda foi substituído na vitória do Equador diante o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, com dores na coxa, passou por exames de imagem nesta quinta-feira e, apesar de não ter lesão, pode ser desfalque. O jogador é um dos pilares defensivos do São Paulo na luta para desbancar o Flamengo a partir de domingo.

“Substituído durante o confronto entre Equador e Uruguai por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro Arboleda foi submetido na manhã desta quinta-feira a um exame de imagem que não detectou lesão muscular, mas uma fibrose no local”, informou o São Paulo.

Arboleda iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus do clube e terá seu quadro reavaliado diariamente. O clube evitou descartá-lo para o jogo de ida da final, domingo, no Maracanã, mas é possível que a volta seja somente no dia 24, no Morumbi.

Fibroses costumam levar ao menos uma semana de recuperação, mesmo assim há a necessidade de uma atenção especial e repouso. As primeiras 48 horas são essenciais para a definição do tempo fora. Como não pretende dar armas ao Flamengo, o São Paulo não deve anunciar quando seu jogador volta.

Uma coisa é certa. Dorival Jr. “perdeu” um dia de treinos visando a final. Após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 1, o time tinha um trabalho agendado para o CT do Grêmio nesta quinta-feira. Mas, por causa das fortes chuvas que atingem Porto Alegre, o clube optou apenas por fazer um regenerativo na Academia do hotel para quem jogou, e testes físicos com os reservas.

A equipe inicia a preparação para o jogo de domingo, no Maracanã, nesta sexta-feira. Serão duas atividades antes do jogo, no qual Dorival Jr. buscará definir qual time e o esquema a serem utilizados no Rio. Além da dúvida na defesa, o treinador ainda pode jogar com somente dois atacantes, adiantando Lucas Moura, e apostando em mais gente no meio-campo, com entrada de Gabriel Neves.