Ex-Rio Branco é lembrado em primeira convocação de Diniz na seleção

O lateral-direito Vanderson, que passou pelas categorias de base do Rio Branco e atualmente defende as cores do Monaco, da França, foi chamado para a seleção brasileira na primeira convocação do técnico interino Fernando Diniz, na tarde desta sexta-feira (18). Aos 22 anos, o jogador recebe sua segunda chance no time principal do Brasil.

No fim de maio, Vanderson foi convocado pelo treinador interino anterior, Ramon Menezes, para os amistosos diante de Guiné e Senegal. Na ocasião, o lateral entrou em campo no segundo tempo da goleada por 4 a 1 diante de Guiné, mas ficou no banco na goleada por 4 a 2 sofrida para Senegal.

Vanderson foi convocado para a seleção brasileira – Foto: Joilson Marconne / CBF

Com a camisa do Rio Branco, o defensor atuou na equipe Sub-17 na temporada 2018, até ser descoberto por um observador do Grêmio, que o levou para o Rio Grande do Sul. No Tricolor Gaúcho, disputou 59 jogos, marcando cinco gols e dando quatro assistências. Em janeiro de 2022, foi vendido ao Mônaco por 11 milhões de euros, equivalentes a R$ 67 milhões na cotação da época.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na negociação, o Tigre teve direito a 9% do valor da venda, cerca de R$ 6 milhões. O valor ajudou o clube a quitar dívidas trabalhistas, conforme foi noticiado pelo LIBERAL em outubro do ano passado. De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado esportivo, Vanderson está avaliado atualmente em 20 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões na cotação atual.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Vanderson integrará o elenco da seleção brasileira que disputará as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente.

A convocação de Diniz ainda contou com o goleiro Bento, do Athletico Paranaense, o zagueiro Nino e o volante André, que são comandados pelo treinador no Fluminense, assim como Raphael Veiga, do Palmeiras. São os únicos que atuam em solo brasileiro.

Confira a lista completa

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

Defensores:

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Danilo (Juventus)

Vanderson (Mônaco)

Caio Henrique (Mônaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes:

Antony (Manchester United)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Al-Hilal)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Jr (Real Madrid)

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.