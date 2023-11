Ex-presidente do União Barbarense, Luiz Padovese morre aos 98 anos

Galo, como é conhecido, assumiu a presidência do Leão em 1971, em um período de crise financeira, e conduziu a reestruturação do clube

Morreu na noite desta sexta-feira (17), aos 98 anos, o ex-presidente do União Barbarense, de 1971 a 1975, Luiz Padovese, conhecido como Galo. De acordo com a família, ele residia em Santa Bárbara d’Oeste e o falecimento se deu por causas naturais.

Padovese assumiu a presidência do Leão da 13 no segundo semestre de 1971, após Casemiro Alves da Silva, o Pinguim, deixar o cargo. A equipe passava por uma crise financeira, segundo o pesquisador J.J. Bellani, o que levou ao primeiro pedido de licença do futebol profissional em 1972.

Luiz Padovese, conhecido como Galo – Foto: Reprodução

Por iniciativa dele, o União promoveu amistosos, no período de afastamento, com elenco composto por atletas do Amador de Santa Bárbara. Foi nesta época que o Alvinegro barbarense revelou o falecido atacante Euzébio, que atuou no Santos de Pelé.

Além disso, o dirigente reestruturou o departamento social, inclusive com a inauguração do “Salão dos Girassóis” no Clube de Campo da agremiação.

Em 1975, último ano de gestão, já de volta ao futebol profissional, Galo foi o responsável pela contratação do meia Rinaldo, que fez 166 jogos pelo Palmeiras, de 1964 a 1968, e também atuou pela Seleção Brasileira.

Padovese ainda trabalhou no segmento de fundição nas Indústrias Romi, Usina Monte Alegre e Máquinas Agrícolas Sans.

“Mais um personagem da centenária história do União Barbarense deixa esse plano. Com quase a mesma idade do clube, dedicou parte de sua vida aos destinos do glorioso Leão da 13, sendo testemunha dos grandes momentos do clube. Deixará saudade, mas terá escrito seu nome da história”, escreveu o vereador Bachin Júnior (MDB).

Galo deixa dois filhos, seis netos e 12 bisnetos. O velório está sendo realizado neste sábado (18) – começou às 12h30 -, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara. Já o sepultamento está agendado para as 15h15, no Cemitério da Ressureição, também em Santa Bárbara.