Ex-Ponte, Felipinho é anunciado pelo Athletico-PR: ‘Sempre sonhei estar em um clube gigante’

Após rescindir com a Ponte Preta, por quem vinha atuando no Campeonato Paulista, o volante Felipinho foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Athletico-PR para o estadual do Paraná. No calendário, o clube rubro-negro tem também o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

“Sempre sonhei estar em um clube gigante como o Athletico-PR. Venho para cá por tudo que o clube representa, por tudo que tem feito no futebol. Meu sentimento é de muita alegria. É uma realização na minha vida”, disse o jogador.

Aprovado nos exames, Felipinho assinou contrato com o Athletico válido por quatro anos. O volante já participou dos trabalhos comandados pelo técnico Juan Carlos Osorio e está à disposição para o duelo com o Operário, marcado para quinta-feira, às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Paranaense.

“Ele (Juan Carlos Osorio) me explicou a forma que o time joga, daquilo que ele projeta para o time. Fui muito bem recebido por todos. E fiquei muito feliz por isso. O clube mostra que tem um grupo forte, um grupo unido e que se ajuda. Isso é muito importante. Chego agora para agregar”, afirmou.

O volante ainda mandou um recado para a torcida. “Trabalhar ao lado de grandes profissionais e de grandes jogadores, como o Fernandinho, é algo que também vai agregar muito a minha vida. Sei que é só o começo, que há muitas coisas por vir ainda. Mas o torcedor pode esperar de mim alguém que se dedica, que se entrega ao time em 100% dos jogos”, afirmou.

Felipinho tem 22 anos e fez praticamente todas as categorias de base na Ponte Preta, tendo uma passagem anterior pelo São Raimundo-RR. No time principal da equipe campineira, fez 44 jogos e marcou dois gols. Era titular neste início de Paulistão.

Além do volante, o Athletico se reforçou nesta temporada com o zagueiro Gamarra, o lateral Léo Godoy, o meia Romeo Benítez, além dos atacantes Petterson, Mastriani e Lucas Di Yorio.

No Campeonato Paranaense, o Athletico está invicto e é o favorito ao título O clube tem 20 pontos. Em oito jogos, foram seis vitórias e dois empates.