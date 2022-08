Ex-Palmeiras, Henrique Dourado é suspenso por 1 ano na China por trombada em juiz

O atacante Henrique Dourado (ex-Palmeiras, Fluminense e Flamengo) está suspenso por um ano no Campeonato Chinês, após dar uma trombada no árbitro Ma Nin, durante a partida entre Henan Sogshan e Wuhan Yangtze River, disputada no último domingo. O jogador também foi multado em 200.00 yuanes (cerca de R$ 148 mil).

O lance aconteceu no meio de campo, aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Henan Sogshan, time de Henrique Dourado, perdia por 2 a 0. O brasileiro saiu em disparada desde o campo de ataque e trombou com o árbitro. Os dois caíram e o jogo seguiu por mais 20 segundos, até que o juiz paralisou a partida e expulsou o atacante.

Henrique Dourado reclamou bastante do cartão vermelho. “Esperamos que todas as partes possam proteger em conjunto a ordem da competição e o ambiente de desenvolvimento do futebol”, disse o comunicado da federação chinesa, que considerou a trombada proposital.

O jogo prosseguiu e o time de Henrique Dourado conseguiu o empate, com dois marcados, um em cada tempo. Com a igualdade no placar, o Henan Sogshan alcançou os 27 pontos, em terceiro lugar na classificação, enquanto o Wuhan Yangtze River soma 17 pontos, na 11ª colocação, após 14 rodadas disputadas.