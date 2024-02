Ex-Palmeiras e Real Madrid, Rodrigo Farofa acerta com o Operário-PR

O Operário-PR anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Rodrigo Farofa, que teve passagem pela base do Real Madrid e do Palmeiras. O jogador estava no time B do Valencia e é o 12º reforço do clube paranaense para a atual temporada, quando disputará o Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série B.

Rodrigo Farofa foi descoberto em uma peneira na cidade de São Carlos e desenvolveu o seu futebol de base no Novorizontino. Ele foi destaque no sub-17, onde chamou a atenção do Palmeiras em um embate entre as duas equipes. O atleta acabou sendo contratado pelo clube alviverde por empréstimo.

No Palmeiras, esteve no elenco que foi disputar o Mundial Sub-17 de 2016 na Espanha e acabou chamando atenção de olheiros do Real Madrid. O clube merengue contratou o jogador logo após Rodrigo Farofa retornar ao Novorizontino por 4 milhões de euros, o que equivale, na cotação atual, a pouco mais de R$ 20 milhões.

Ao chegar no Real Madrid, o atleta foi direcionado ao Real Castilla como a maioria dos jovens, porém teve duas lesões graves e não conseguiu recuperar seu futebol. Depois do seu retorno, o time merengue o emprestou ao Talavera CF e, na sequência, ao Valencia B, onde ficou por três anos.

Neste ano, Rodrigo fez sete jogos, marcou um gol e deu uma assistência. No Operário, ele terá que brigar por posição para conseguir um lugar entre os titulares. O elenco do clube, comandado por Rainer Oliveira, tem alguns nomes interessantes, a exemplo de Marcelo Cirino, ex-Athletico-PR e Flamengo.

Nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Operário volta a campo neste domingo, para enfrentar o Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco.