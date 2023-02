Ex-jogador do Chelsea é resgatado vivo de escombros após terremoto na Turquia

Ex-jogador do Porto e do Chelsea, o meia Christian Atsu foi socorrido com vida dos escombros, nesta terça-feira, após o forte terremoto que atingiu a Turquia e os países vizinhos. O jogador ganês está “recebendo atendimento” médico, de acordo com a Federação de Futebol de Gana.

“Nós recebemos boas notícias sobre Christian Atsu foi removido de forma bem-sucedida dos escombros de um prédio que colapsou e agora está recebendo atendimento. Vamos continuar a rezar por Christian”, disse a federação, em breve comunicado.

A entidade não revelou informações sobre o estado de saúde do jogador de 31 anos. O Hatayspor, clube que Atsu defende na Turquia, também não se manifestou sobre a atual condição clínica do atleta.

Atsu estava desaparecido desde segunda, quando houve o abalo sísmico de 7,8 na escala Richter que já causou mais de 5 mil mortes entre o sudeste da Turquia e o norte da Síria. Já são mais de 20 mil feridos somente entre os turcos. E mais de 6 mil prédios entraram em colapso desde a manhã de segunda.

O jogador, que também tem passagem pelo Newcastle, marcou o gol da vitória do Hatayspor sobre o Kasimpasa Spor Kulübü, por 1 a 0, no domingo. Ele começou a sua carreira profissional no Porto, participando da campanha do título nacional na temporada 2012/13. As boas atuações o levaram a ser contratado pelo Chelsea, que pagou cerca de 3 milhões de libras à época para contar com o seu futebol.

Com poucas oportunidades no time londrino, Atsu foi emprestado para Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcastle. Passou ainda pelo futebol da Arábia Saudita antes de desembarcar na Turquia. Pela seleção ganesa, foi titular durante toda a campanha na Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

TÉCNICO CHORA EM VÍDEO E FAZ APELO

O técnico do Hatayspor, Volkan Demiral, fez um apelo aos seus seguidores por meio das redes sociais na segunda-feira. Entre lágrimas, o ex-goleiro da seleção turca e do Fenerbahçe, pediu ajuda para o resgate dos jogadores da sua equipe que ainda estão sob os escombros.

“Quero que enviem todos os recursos que tiverem”, diz Demirel para a câmera antes de cair no choro. “Por favor, por favor, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo aqui”, disse o treinador com a voz embargada.

TURQUIA SUSPENDE JOGOS E ENTIDADES SE SOLIDARIZAM

O governo turco anunciou a suspensão de todas as competições esportivas. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que este é o pior terremoto que o país sofreu desde 1939. Cerca de 45 países ofereceram ajuda para acelerar os esforços de resgate e salvar o maior número possível de pessoas entre os que ainda estão presas sob os escombros.

A Uefa, a FIFPro (Federação Internacional de Jogadores Profissionais) e a Associação dos Torcedores Europeus de Futebol (FSE) prestaram solidariedade ao povo turco por meio de mensagens nas redes sociais. “Nossos pensamentos da Uefa e da comunidade do futebol europeu estão com o povo da Turquia e da Síria e com todos os afetados pelo devastador terremoto desta manhã”, escreveu a Uefa.

O presidente da FIFPRO, o espanhol David Aganzo, transmitiu também as suas “mais sentidas condolências e solidariedade às famílias de todas as vítimas”, após as “notícias trágicas que chegam hoje da Síria e da Turquia”. “Muita força”, afirmou Aganzo nas redes sociais.

O coletivo de torcedores FSE manifestou “solidariedade aos amigos, colegas e membros da associação na região e a todos os afetados pelo terrível sismo”.