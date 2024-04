Ex-jogador do Barcelona é acusado de destruir mansão avaliada em R$ 98 milhões

Com uma passagem discreta pelo Barcelona nas três temporadas em que defendeu o clube, o ex-meia turco Arda Turan ganhou as manchetes da imprensa espanhola por causa de uma ação movida pelo proprietário da casa onde residiu. O dono do imóvel alega que teve um prejuízo de 230 mil euros (R$ 1,2 milhão).

De acordo com o jornal “El Periódico de España”, o proprietário entrou com uma reclamação no Tribunal Provincial de Barcelona, mas irregularidades burocráticas na notificação ao atleta levaram o caso ao reinício do processo. O veiculo de comunicação, que afirma ter tido acesso ao laudo pericial, detalha que podem ser vistas 500 fotografias onde o dano é evidente.

A casa, localizada em Esplugues de Llobregat, está avaliada em 18 milhões de euros (R$ 98 milhões). O jogador deixou de pagar aluguel, paredes foram danificadas e áreas comuns do imóvel ficaram sem manutenção.

“Quando Arda e seus amigos estavam vendo o futebol e saía um gol, eles jogavam o congrole remota da tevevisão na piscina. Um controle de mil euros. Deve ter jogado uns dez ou 15. Deixaram marcas de queimaduras de cigarro por todas as partes”, afirmou o dono do imóvel ao jornal.

A mansão conta com sete quartos e nove banheiros, além de uma sala de cinema personalizada com piscina e um quarto de golfe virtual. O processo ainda corre na Justiça de Barcelona.