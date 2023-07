Ex-goleiro holandês Van der Sar sofre um AVC e está na UTI de hospital da Croácia

O ex-goleiro da seleção holandesa e do Manchester United, o holandês Edwin van der Sar, de 52 anos, sofreu um a Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta sexta-feira e está internado na UTI de um hospital da Croácia, onde passou mal. De acordo com o Ajax, onde foi dirigente até maio, a situação é estável.

“Nesta sexta-feira, Edwin van der Sar teve uma hemorragia cerebral. Ele está atualmente no hospital na unidade de terapia intensiva e em condição estável. Assim que houver informações mais concretas, uma atualização será feita. Todos no Ajax desejam a Edwin uma rápida recuperação. Estamos pensando em você”, afirmou o clube holandês, onde o goleiro fez história e foi CEO recentemente.

Após a terceira colocação do Ajax no Campeonato Holandês, Van der Sar deixou o clube alegando estar “exausto.” Foram 11 anos no Conselho do Clube e ele alegou, em maio, que precisava descansar.

De acordo com o jornal holandês Telegraaf, o goleiro passava férias em uma ilha de Split, na Croácia, quando sofreu a hemorragia cerebral. Ele precisou ser transportado de helicóptero para o hospital e está sob cuidados da terapia intensiva.

Além de Ajax e United, o goleiro que defendeu também as camisas da Juventus, na Itália, e do Fulham, da Inglaterra. Ele estava com a família descansando quando se sentiu mal. Torcedores do s clubes onde o goleiro brilhou já fazem correntes de oração por sua recuperação.