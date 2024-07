Ex-corintiano Carlos Miguel mira pré-temporada para virar titular na Inglaterra

Passada a ansiedade da estreia pelo novo clube, o goleiro Carlos Miguel espera iniciar uma nova fase em sua trajetória no futebol europeu. Depois de mostrar serviço no amistoso em que o Nottingham Forest derrotou o Chesterfield por 3 a 0, ele mira agora os treinamentos para poder se destacar.

Antes do início do Campeonato Inglês, Carlos Miguel poderá exibir suas qualidades em outros amistosos de pré-temporada. A equipe enfrentará Sunderland, Millwall, Elche, Villarreal e Olympiacos nas próximas semanas.

“Quero poder contribuir muito. Fui bem recebido e vamos para uma nova etapa”, afirmou o goleiro de 2,04 m que deixou o Corinthians de uma forma tumultuada e tenta iniciar sua trajetória no futebol inglês.

Carlos Miguel foi anunciado como reforço pelo Nottingham Forest na última terça-feira. O clube pagou 4 milhões de euros (R$ 23,6 milhões) da multa rescisória para ter o goleiro em seu elenco, que conta ainda com os brasileiros Murillo, com quem atuou no Corinthians, e Danilo, ex-Palmeiras.

Adaptado à meta de sua nova equipe, o ex-jogador do Corinthians, agora quer priorizar os treinos para conquistar a posição de titular antes do início das competições na temporada. A equipe estreia no Campeonato Inglês no dia 17 de agosto, diante do Bournemouth.

Após ocupar a 17ª posição no último campeonato nacional e se livrar do rebaixamento por pouco, o Nottingham Forest vai ao mercado a fim de evitar novos sustos. “Ainda temos muito trabalho pela frente, a equipe necessita de algumas coisas. Precisamos de pontas, por exemplo, temos sempre que adicionar as peças certas”, cobrou o técnico português Nuno Espírito Santo após o amistoso.