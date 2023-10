Ex-Corinthians estreia pelo Nottingham Forest com nome ‘bizarro’ em camisa

Murillo, zagueiro ex-Corinthians, fez neste domingo, 1, a sonhada estreia no futebol europeu pelo Nottingham Forest, mas com um detalhe, no mínimo, “bizarro”: seu nome veio escrito errado na camisa. Durante o primeiro tempo do jogo contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês, o uniforme do jogador estampava “Murrillo”, com dois erres. A internet, logicamente, logo notou o erro e o assunto viralizou nas redes sociais.

Felizmente, o clube inglês também percebeu a gafe e trocou a camisa de Murillo na segunda etapa, desta vez, com a grafia correta. Apesar de tudo, a participação do zagueiro no duelo não foi restrita somente a esse caso inusitado, pois ele mostrou segurança em campo com boa atuação e ainda salvou em cima da linha, nos acréscimos, um gol adversário.

Murillo foi vendido ao Nottingham Forest no final de agosto após 27 jogos pelo Corinthians, ainda em seu primeiro ano no elenco. Os valores giraram em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões em conversão direta), mais 2 milhões de euros (aproximados R$ 10 milhões) em metas. O clube vendeu 70% dos 80% de direitos econômicos que detinha do atleta.

A estreia do zagueiro no profissional se deu por ele ter estourado a idade do sub-20 meses após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, da qual fez parte do time que chegou aos dezesseis avos de final. Em fevereiro, renovou seu contrato e começou a ser relacionado por Fernando Lázaro, mas se firmou com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que utilizou muitos jovens da base em seu período como técnico alvinegro.

O próximo jogo do Nottingham Forest é no dia 7 de outubro, fora de casa contra o Crystal Palace. Com o empate deste domingo, o clube ficou na 11ª colocação, com oito pontos conquistados em sete jogos. Além de Murillo, a equipe ainda conta com os brasileiros Andrey Santos, ex-Vasco, Danilo, ex-Palmeiras, e Felipe, que jogou no Corinthians de 2012 a 2016.