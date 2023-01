Ex-‘BBB’ Victor Hugo diz que Hadson tentou beijá-lo e brother confirma

Os nomes dos ex-participante do Big Brother Brasil 2020, Victor Hugo e Hadson Nery, viralizaram nas redes sociais depois que o público retomou uma entrevista do psicólogo ao podcast PodDarPrado, onde ele dizia que Hadballa queria beijá-lo durante o reality show.

“O Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas, querendo me beijar. Ele falava assim: Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca. Eu falava: Hadson, deixa de onda. Ele falava direto, gente! Tinha um shipper aqui fora, que era ViHadson, e o melhor, o emoji era uma batata doce”, contou o ex-BBB durante papo com Gabi Prado.

Mais tarde, em seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol explicou a situação e revelou que era verdade.

“Victor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas. E você, meu amigo, Victor Hugo, você não percebeu isso antes. Se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas, ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality. Porque estavam pintando a gente de tanta coisa, porque até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né, infelizmente”, disse.

“A gente participou de uma edição que pra mim, foi a maior de todas. Não sei se foi a melhor, mas a maior sim, mas infelizmente as pessoas interromperam o entretenimento verdadeiro e real e optaram por assistir o politicamente correto, falso, uma hipocrisia gigantesca, mas valeu a pena, era o meu sonho”, falou em sequência.

“Naquele momento ali, numa festa, que chamava O gato e o rato, eu cogitei dar um selinho no Victor Hugo, porque eu sabia que seria o primeiro (beijo gay) de todos os BBBs. E também, para as pessoas pararem de julgar pela capa, eu fui muito julgado pela capa, sou julgado ainda”, acrescentou o ex-BBB.

Por fim, Hadson ainda citou Gil do Vigor, que protagonizou o primeiro beijo gay do reality com Lucas Penteado do programa.

“Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez. Se eu pegasse na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Gil, tu deu azar Gil! Eu também dei azar. Porque nós não entramos na mesma edição. Porque se a gente entrar na mesma edição, aí ia ser um Big Brother de verdade, tanto o meu como o seu. Falei, tô leve”.

No entanto, depois de confirmar a informação, o Hadballa disse que tem recebido muitas críticas e ressaltou que não é bixessual.

“Está rendendo muito esse assunto. A galera está me xingando na internet, não entendo isso. Porquê? Vocês queriam que eu tivesse falado que era mentira? Que não tivesse assumido aquilo que faço? Vocês me acusam de tanta coisa que eu não faço e aquilo que eu faço vocês me xingam. Não sei o que vocês querem. A galera me chamando de bi, sendo preconceituosos. Eu não sou bissexual não gente, sou penta”, desabafou.