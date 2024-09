Ex-atacante do Arsenal é preso por apreensão milionária de maconha - O Liberal

Jay Emmanuel-Thomas, ex-atacante do Arsenal, foi preso nesta quarta-feira sob a acusação de comandar uma importação de 600 mil libras (equivalente a R$ 4,4 milhões) em maconha. A droga foi apreendida no início do mês no aeroporto de Stansted, na região de Londres. A informação é da imprensa britânica.

O jogador, de 33 anos, foi detido por integrantes da National Crime Agency (NCA) que encontraram a “mercadoria” em duas malas vindas de Bancoc, na Tailândia, no início de setembro. Na época, duas mulheres, com idades entre 28 e 32 anos, foram presas e liberadas após interrogatório e pagamento de fiança.

Jay Emmanuel-Thomas, que atualmente defende o Greenock Morton, time da segunda divisão da Escócia, foi preso em uma batida da polícia local para ser interrogado.

A pena máxima para a importação de maconha no Reino Unido é de até 14 anos de prisão. O centroavante foi acusado de importar drogas classe B e foi mantido sob custódia.

De acordo com o jornal Sky Sports, o Greenock Morton, time atual do atacante, disse estar ciente da situação. A diretoria, no entanto, preferiu sair pela tangente e não quis comentar o assunto.