Esporte Éverton Ribeiro comemora seu primeiro gol com a seleção: ‘No estilo do Brasil’

Éverton Ribeiro marcou o seu primeiro gol com a seleção brasileira na vitória por 4 a 0 sobre o Peru, na quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Copa América. Em mais uma grande atuação, o meia do Flamengo foi o autor do terceiro gol na goleada e destacou a jogada feita, segundo ele, ao “melhor estilo do nosso futebol”.

“Estou muito feliz, desde quando cheguei aqui eu sonhei com esse momento, de fazer meu primeiro gol. O melhor é que foi uma grande jogada, desde o começo trabalhando a bola, no estilo do Brasil, de pé em pé, com qualidade e alegria. Fico muito feliz em poder marcar, dou glória a Deus por isso, e que possa ser o primeiro de muitos”, celebrou Éverton Ribeiro.

Assim como na estreia, o meia foi acionado pelo técnico Tite durante o intervalo e deu dinâmica diferente ao ataque do Brasil. Um exemplo dessa mudança foi a jogada do seu próprio gol. Éverton Ribeiro recebeu a bola na intermediária e, com o lado de fora do pé, deu um toque de primeira para Neymar. Em seguida, correu para dentro da área e, como um centroavante, finalizou o cruzamento de Richarlison.

“Eu me senti muito bem, jogar ao lado desses grandes jogadores é muito bom. Fico feliz de poder entrar e dar a dinâmica que o professor Tite pediu. É muito importante, porque era o que precisávamos naquele momento. Todo mundo rendeu muito bem, fomos muito compactos, não demos chance. Quando criamos, fizemos, o que é importante, porque nos deu tranquilidade no jogo”, comentou o meia.

Autor do primeiro gol da goleada, o seu segundo pela seleção, o lateral-esquerdo Alex Sandro também destacou a jogada feita para balançar as redes. Aos 11 minutos do primeiro tempo, depois de grande passe de Gabriel Jesus, o jogador da Juventus apareceu dentro da área para finalizar e abrir o placar.

Essa infiltração dos laterais foi uma jogada trabalhada por Tite nos últimos dias de treinamento, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). “É um lance que a gente trabalha bastante. Quando nós temos o atacante aberto pelo lado, o lateral ataca por dentro. Tive a felicidade de entrar, o Gabriel Jesus fez uma ótima assistência e fui feliz de poder finalizar em gol”, comentou Alex Sandro.

Com 100% de aproveitamento na Copa América e líder isolado do Grupo B com seis pontos, o Brasil folga na próxima rodada e volta a campo apenas na quarta-feira que vem, dia 23, às 21 horas, para enfrentar a Colômbia, pela quarta rodada, novamente no estádio do Engenhão.