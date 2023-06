Everton faz trabalhos físicos e fica perto de voltar a atuar pela Ponte Preta

Exatos três meses depois da segunda cirurgia no tornozelo esquerdo, o atacante Everton – ex-Flamengo, São Paulo e Grêmio – começou a fazer trabalhos físicos para poder voltar a atuar pela Ponte Preta, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 vem demonstrando uma melhora significativa dia após dia e comemorou a recuperação. Ainda, porém, não há um prazo de retorno.

“Eu estou me sentindo muito bem e confiante. A recuperação tem sido muito boa. Estou seguindo à risca todas as orientações e meu corpo tem respondido muito bem. Já estou correndo na esteira e, nas próximas semanas, devo iniciar a transição para o campo. Vai dar tudo certo”, disse Everton.

Esse foi o segundo procedimento cirúrgico que Everton teve que passar desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no mesmo tornozelo em partida contra o Brusque, pela Série B. No primeiro momento, ficou afastado por seis meses. De volta na Série A2 do Paulista, voltou a sentir a lesão e precisou de outra cirurgia. Fora dos gramados desde o começo de fevereiro, ele não escondeu a ansiedade de voltar a atuar.

“Eu acompanho todos os jogos. Depois de uma grande campanha que garantiu a gente no Paulistão do ano que vem, o time vem lutando muito pra melhorar sua posição agora na Série B do Brasileirão. Tenho certeza que vamos nos recuperar o mais rápido possível, porque esse grupo é muito qualificado. É claro que fico ansioso para poder ajudar todos meus companheiros dentro de campo, mas também tenho a consciência de que o retorno tem que acontecer de forma segura. Não podemos pular etapas”, completou.

Ainda sem Everton, a Ponte Preta engatou três jogos sem derrota e agora está na 15ª colocação na tabela da Série B, fora da zona de rebaixamento, com dez pontos ganhos. Na última rodada venceu por 1 a 0 o Vila Nova-GO, último invicto na competição. Pela 10ª rodada, o time campineiro fará o duelo paulista contra o Mirassol, no sábado, às 17h, fora de casa.