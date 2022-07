Everton Cebolinha é relacionado no Flamengo e fará sua estreia contra o Juventude

Foram dois meses de espera, mas finalmente Everton Cebolinha fará sua estreia com a camisa do Flamengo. Contratado do Benfica no fim de junho, o atacante vem trabalhando forte e está relacionado para a partida desta quarta-feira, diante do Juventude, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

Desde o fim de semana que Dorival Jr. vem prometendo a utilização do reforço contra o time de Caxias do Sul. Liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde segunda-feira, o atacante agora vive a expectativa se começa o jogo ou entra no decorrer dos 90 minutos.

“Fala nação rubro-negra, passando para convocar vocês para minha estreia. Que vocês possam lotar o Mané Garrincha e prestigiar o Mengão para mais uma vitória. Conto com a presença de vocês”, convocou a torcida Everton, em vídeo nas redes sociais do Flamengo.

Apesar de ter gostado da parceria entre Pedro e Gabriel Barbosa no ataque do Flamengo, Dorival Jr. nunca escondeu que precisa de um atacante de ponta para a vaga de Bruno Henrique, que só volta em 2023 por causa de lesão grave. Everton Cebolinha tem tudo para ser este nome.

O problema do treinador é como encaixar os demais jogadores. Arrascaeta e Everton Ribeiro são considerados imprescindíveis no esquema. Como o Juventude deve apostar na retranca em Brasília, há chance de o técnico utilizar somente um volante. Porém, o mais provável é que o reforço fique como opção para o decorrer da partida, substituindo um companheiro ofensivo já cansado e sem deixar o Flamengo vulnerável.