Evandro e Arthur batem canadenses e Brasil fecha 1ª rodada olímpica perfeita no vôlei de praia

O Brasil completou a primeira rodada da fase de classificação do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com 100% de aproveitamento e sem perder set. A dupla do experiente Evandro, de 34 anos e em sua terceira edição olímpica, ao lado do estreante Arthur, fechou o domingo na Arena Torre Eiffel com 2 a 0 sobre os canadenses Julian Horl e Alexander Horst, parciais de 21 a 18 e 21 a 19. André e George, no sábado, Ana Patrícia e Duda e Carol Solberg e Bárbara Seixas, neste domingo, também ganharam seus jogos iniciais.

O último jogo verde e amarelo em Paris, porém, não começou tão bem, com o nervosismo dando o tom até a metade do primeiro set. Bem na partida, com vantagem de 10 a 7, os austríacos começaram a esbarrar no bloqueio brasileiro e a se irritar com os erros. Em nova bola neutralizada por Evandro e Brasil abrindo dois de vantagem, com 14 a 12, apelaram a pedido de tempo para tentarem se reestruturar.

Mas a empolgação brasileira acabou mantida, com belos saques de Evandro e Arthur, depois uma deixadinha para fora, e importante vantagem de 17 a 14. A força e raiva brasileira nos golpes acabou ocasionando uma bola no rosto de Horst em cortada de Arthur, perdoada pelo adversário que quase teve o óculos quebrado. Sem permitir reação dos canadenses, o Brasil fechou a parcial com 21 a 18.

O começo do segundo set veio equilibrado até Arthur mandar para fora e os canadenses abrirem dois pontos de vantagem. Evandro também cometeu erro a seguir e o Brasil repetiu a primeira parcial, novamente atrás com 10 a 7.

O Brasil virou em pontos seguidos para 13 a 12, obrigando novo pedido de tempo dos canadenses, incrédulos após perderem vantagem cômoda mais uma vez. A pausa foi importante para não perderem a concentração.

Em saque de Horl na rede, contudo, o Brasil teve seu primeiro match point, com 20 a 19. Evandro sacou, a bola bateu na rede e caiu dentro. A vibração pela vitória só veio após o resultado do desafio dos austríacos confirmar que o brasileiro não pisou na linha após o serviço.