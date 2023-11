Evandilson Avelar e Filipe Vieira ganham prata na canoagem para o Brasil no Pan de Santiago

A canoagem rendeu mais uma medalha de prata para o Brasil, nesta sexta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Foi com Evandilson Avelar e Filipe Vieira no C2 500m, com o tempo de 1min43s52, superados apenas pelos canadenses Alix Plomteux e John Craig Spence (1min42s12). O bronze foi para os cubanos Javier Requeiro e José Ramón Córdova (1min43s66).

No tiro com arco, Ana Machado derrotou a mexicana Angela Ruiz por 6 a 4 e garantiu vaga na semifinal de domingo, diante da americana Casey Kaufhold.

Na pelota basca, Filipe Othegui perdeu para o mexicano Davi Alvarez, por 2 a 0, e vai disputar o bronze, neste sábado, frente ao argentino Nicolas Comas.

No polo aquático feminino, o Brasil perdeu para o Canadá, por 21 a 4, na semifinal. A equipe tenta o bronze, neste sábado, frente a Argentina, derrotada pelos Estados Unidos por 27 a 1.