EUA, Itália, Espanha, Alemanha vencem na primeira rodada da Copa Davis

Estados Unidos, Itália, Espanha e Alemanha estrearam com vitória na primeira rodada da Copa Davis, nesta quarta-feira, ao derrotarem Grã-Bretanha, Croácia, Sérvia e França, respectivamente.

Com este resultado, no Grupo D, os EUA se igualam à Holanda, que bateu o Casaquistão. No A, os italianos estão junto com os suecos, vencedores diante dos argentinos. Na chave B, a Espanha soma um triunfo assim como o Canadá, que superou a Coreia, enquanto na C a Alemanha divide a liderança com a Austrália, que bateu a Bélgica.

Nos jogos desta quarta-feira, em Glasgow (Escócia), os Estados Unidos marcaram 2 a 1 na Grã-Bretanha. Tommy Paul (EUA) venceu Daniel Evans (GBR) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, enquanto Cameron Norrie (GBR) derrotou Taylor Fritz (EUA), com 2/6, 7/6 (7/2) e 7/5. Nas duplas, Rajeev Ram/Jack Sock (EUA) marcaram 5/7, 6/4 e 7/5 sobre Andy Murray/Joe Salisbury (GBR).

Em Bolonha (Itália), os italianos marcaram 3 a 0 nos croatas. Lorenzo Musetti (ITA) superou Borna Gojo (CRO), com 6/4 e 6/2; Matteo Berrettini (ITA) cravou 6/7 (7/4) 6/2 6/1 diante de Borna Coric (CRO); e Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) passaram por Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO): 3/6, 7/5 e 7/6 (7/3).

A Espanha também marcou 3 a 0 sobre a Sérvia, em Valência (Espanha). Albert Ramos (ESP) bateu Laslo Djere (SER), com 2/6, 7/6 (7/5) e 7/5; Roberto Bautista (ESP) superou Miomir Kecmanovic (SER), com 7/6 (7/5) e 7/6(7/5); e Marcel Granollers/Pedro Martinez (ESP) viraram sobre Nikola Cacic/Dusan Lajovic (SER), com 6/7 (7/5) 6/2 e 6/2.

Já a Alemanha lutou para marcar 2 a 1 na França, em Hamburgo (Alemanha). Contou com os triunfos de Jan-Lennard Struff (ALE) sobre Benjamin Bonzi (FRA), por 6/4, 2/6 e 7/5 e nas duplas com Kevin Krawietz/Tim Puetz (ALE) diante de Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech (FRA), com 6/2, 3/6 e 7/6 (7/1). O único ponto francês foi com Adrian Mannarino, que venceu Oscar Otte (ALE), por 6/4 e 6/3.