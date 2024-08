‘Eu vivo ginástica, isso aqui é minha vida’, comemora Rebeca Andrade

Uma explosão de sentimentos. Essa foi a reação de Rebeca Andrade após conquistar a medalha de prata nesta quarta-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris. Feliz, ela revelou a sensação de mais uma vez brilhar na ginástica artística.

“É uma honra, eu me sinto privilegiada diante de tantas coisas que poderiam acontecer e tantas pessoas que poderiam ter sido escolhidas. Eu consegui fazer parte da porcentagem de mulheres que está crescendo no esporte”, afirmou a atleta de 25 anos.

Rebeca comentou sobre a sua dedicação à modalidade e aproveitou também o momento especial para desfrutar da presença de uma pessoa mais do que especial nestes Jogos de Paris: a sua mãe.

“Eu vivo ginástica, isso aqui é minha vida. Minha mãe estar assistindo, orando, pedindo para dar tudo certo, é maravilhoso. A melhor pessoa que poderia estar aqui é a minha mãe”, disse em tom de alegria e desabafo.

O espírito de competitividade para se chegar a um momento como esse foi lembrado pela atleta brasileira que destacou a sua preparação e todo o processo de treinos do ciclo olímpico para conseguir brilhar mais uma vez.

“É uma briga, todas querem vencer, estar no pódio. Por mais que você queira vencer, as outras torcem por você e você torce por elas. É estar concentrado no seu trabalho e ficar grata. É vibrar pelas outras também. Acho que foi a primeira competição onde consegui assistir todas, geralmente eu não olho muito. Eu estou vivendo Paris”, afirmou.

Em meio a esse momento mágico, Rebeca disse pretender alongar o seu ciclo no esporte de alto nível para aumentar a sua coleção de conquistas. “Eu penso, não vou mentir (sobre se tornar a pessoa com mais medalhas do Brasil)”, encerrou.