Estudantes fazem vaquinha online para participar de competição mundial criada pela F-1

Um grupo de alunos do Instituto Federal do Paraná, em Curitiba, está organizando uma vaquinha online para competir em Cingapura me prova da Fórmula 1. A equipe Velós se prepara para a etapa mundial do F-1 in Schools, competição criada pela modalidade para escolas do mundo todo. Os alunos do sul do Brasil são os primeiros da história no país a conseguir a vaga na etapa mundial oriundos de uma escola pública.

“Apresentei a competição para os alunos e a equipe formada competiu em 2021, ficando com o segundo lugar. Além da colocação, os alunos foram premiados pelo trabalho realizado em pesquisa e desenvolvimento e escrutínio. O segundo lugar nos deu direito a uma vaga compartilhada para a etapa mundial, que será em Cingapura, e precisamos de fundos para enviar os alunos que se credenciaram”, comentou a professora Danniella Rosa.

A vaga compartilhada, conquistada pela colocação na etapa nacional, fará com que os brasileiros formem uma equipe de competição com outro grupo de outro país apenas para a etapa do evento. No caso dos representantes do Brasil, o time escolhido para a nova formação foi a Naara Racing do México. Em Cingapura, o time brasileiro-mexicano terá seis representantes.

“A equipe no Mundial será formada por quatro representantes do México e dois do Brasil, que são Vinícius Liça e Augusto Ernani. Estamos buscando fundos para mandar os alunos para lá. Os custos para tudo que é necessário da competição ficam acima de R$ 100 mil. Por isso, fizemos a vaquinha online. Além disso temos rifas, busca por patrocínio e a escola tenta ajudar de alguma maneira também”, comentou Danniella.

O QUE É O F-1 IN SCHOOLS

O F-1 in schools é uma competição oficial da Fórmula 1. O desafio proposto pela maior categoria de corrida no mundo é criar uma escuderia nos padrões da categoria e fazê-la funcionar como empresa. Por isso, os participantes são avaliados nas áreas de marketing, empreendedorismo, gestão de projeto, engenharia e projeto social, que no caso dos brasileiros é baseado em matemática básica em libras.

A parte final do projeto é a construção de um carro que, ao ser impulsionado por uma cápsula de CO2, deve percorrer um trajeto de 20 metros com o menor tempo possível.