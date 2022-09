Estreia no Santos contra Palmeiras não assusta Orlando Ribeiro: ‘Eu me preparei’

Estrear no comando do Santos no clássico com o líder Palmeiras, domingo, às 19h30, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, não assusta o técnico Orlando Ribeiro, oriundo das categoria de base da equipe de Vila Belmiro.

“A conversa que tive com o presidente (Andrés Rueda) facilitou muito a minha adaptação, pois ele me deu todo o apoio. Já conversamos com o grupo também e isso foi muito importante. Então vamos trabalhar para fazer uma boa partida no domingo. Não dá para escolher jogo, né? Quando trabalhamos na base a gente deixa claro para os meninos que a oportunidade pode aparecer a qualquer momento e eles precisam estar preparados sempre, sem ficar escolhendo. E foi o que eu fiz. Eu me preparei, a oportunidade veio e vou agradecer com muito trabalho”, afirmou o técnico, que esteve no comando do sub-20 desde março deste ano.

Orlando assumiu interinamente o time principal na última segunda-feira após a saída de Lisca. “Apesar do Santos FC ser a primeira equipe que vou dirigir no profissional, a minha história já é longa no futebol. Fui atleta e depois que me aposentei dos gramados me tornei treinador nas categorias de base. Trabalhei por 11 anos no São Paulo, fiquei oito meses no sub-17 e cheguei em março deste ano no sub-20 do Santos FC. Agora a oportunidade apareceu no profissional e me sinto preparado para ajudar o clube no que for preciso.”

Aos 55 anos, Orlando tem extensa carreira no futebol de base, onde começou nas categorias de base da Portuguesa e teve passagem pelo Osasco antes de chegar ao São Paulo em 2010. Permaneceu por 11 anos no clube do Morumbi, onde trabalhou como avaliador e técnico do sub-15, sub-17 e sub-20, quando conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

Antes de ser contratado pelo Santos em março, Orlando esteve no Palmeiras com o time sub-17, vice-campeão paulista. Na Vila Belmiro, Orlando Ribeiro somou 29 jogos em 2022, somando Brasileirão e Paulista sub-20, com 20 vitórias, dois empates e sete derrotas.