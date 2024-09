Estrangeiros são apresentados no Corinthians e exaltam estrutura do clube: ‘Exigência é maior’

O Corinthians apresentou nesta quinta-feira um pacote de reforços estrangeiros visando o restante da temporada 2024. O meio-campista peruano André Carrillo, o venezuelano José Martínez e o espanhol Hector Hernández chegaram exaltando a chance de defender um clube de primeiro escalão no Brasil.

Revelado pelo Alianza Lima, Carrillo tem passagens pelo futebol português (Sporting e Benfica) e também atuou no Al-Hilal e no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Sobre o Brasil, o jogador disse que o nível de disputa vai ser mais elevado.

Héctor Hernández entre o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e o presidente Augusto Melo – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

“Aqui a exigência é maior, tem mais partidas e maior qualidade entre os jogadores. Mas estou pronto. Até o momento joguei pouco, mas espero me adaptar rápido. É questão de tempo e trabalho”, afirmou o atleta que assinou com o Corinthians até julho do ano que vem.

O volante venezuelano José Martínez também esteve na pauta de apresentações do dia. O jogador comentou sobre as impressões iniciais no clube e disse ter ficado impressionado com a torcida.

“Eles não param de cantar. Quando jogamos em casa, senti algo de diferente. Foi muito motivador”, afirmou o volante que entrou em campo quatro vezes pelo Corinthians. Contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, ele assinou até o fim de 2027.

“Quando cheguei, todos os jogadores me receberam bem”, disse o atleta que comentou sobre a convivência com Memphis Depay neste seu primeiro mês de Corinthians. “Ele vai nos ajudar muito. Foi uma das melhores contratações do ano.”

Héctor Hernández completou a lista de entrevistados no clube. O atacante espanhol estava livre no mercado após defender o Chaves, de Portugal, e assinou até dezembro de 2026. Ele disse que recusou ofertas de times europeus e considera a vinda para o Brasil um grande desafio.

“Quando saiu a definição com o Corinthians, sabia que a pressão ia ser grande. A estrutura é muito boa. O CT tem uma condição que na Europa poucos times ostentam”, declarou o jogador que comentou sobre suas características.

“Sou centroavante, mas posso jogar como segundo atacante. Dependerá de como o treinador escolher. Estarei pronto para todas as situações a fim de ajudar o Corinthians”, disse.