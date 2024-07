Estêvão não esconde ansiedade em seu 1º dérbi pelo Palmeiras; jogadores homenageiam Dudu

Um dos principais nomes do Palmeiras na temporada, o garoto Estêvão, de 17 anos, vive a expectativa da estreia em clássicos contra o Corinthians. Com cinco gols em 25 jogos pela equipe profissional, o atacante não escondeu a ansiedade e, neste sábado, disse que espera um jogo especial diante do rival, na segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque.

“Fico muito feliz por ser o meu primeiro dérbi jogando. Acho que vai ser muito especial para mim. É uma atmosfera diferente, um jogo diferente, e vamos em busca dos três pontos”, afirmou o camisa 41, que vem sendo o principal destaque do Palmeiras desde a saída de Endrick.

Na atividade realizada na manhã deste sábado, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas e aprimorou as finalizações dos jogadores. Depois de interromper uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão na última rodada, na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, fora de casa, o Palmeiras busca a recuperação em sua corrida pelo topo da tabela. Com 23 pontos em 12 partidas, a equipe ocupa a quarta posição.

“O jogo com o Fortaleza serviu de lição para a gente. É ter resiliência e voltar com tudo no clássico para continuar esse caminho que a gente estava construindo”, comentou Estêvão, que confia no fator casa para que seu time leve a melhor diante do Corinthians. “A torcida é fundamental dentro do Allianz Parque, espero que esteja nos apoiando. Vamos representar em campo e sair com a vitória”, disse.

Em contraste à animação do jovem atacante para a partida, o goleiro Weverton, em nome do elenco alviverde, lamentou a morte do ex-volante Dudu. Ídolo das duas primeiras Academias, Olegário Tolói de Oliveira, de 84 anos, realizou 615 jogos pelo Palmeiras e morreu por consequência de infecção abdominal na noite da última sexta-feira.

“É um dia muito triste para toda a família palestrina, uma grande perda. O ‘seu’ Dudu é um grande ídolo, que deixou uma grande história de amor ao Palmeiras e ao futebol”, afirmou o goleiro. “Seu legado vestindo esta camisa jamais será esquecido, Desejamos nossos profundos sentimentos à família.”

O atacante Dudu também prestou uma homenagem em suas redes sociais. “Um dos maiores ídolos da nossa história foi descansar. Tive o prazer de conhecê-lo e o privilégio de bater papo mais de uma vez com ele, no CT. Sempre muito alegre, educado e me dava bons conselhos. Descanse em paz!”, escreveu.