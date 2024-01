Estevão marca e Palmeiras avança na Copinha com campanha perfeita; Cruzeiro goleia por 9 a 0

Bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras não teve uma grande exibição nesta quarta-feira, mas fez o necessário para vencer o Oeste por 4 a 1 e avançar à segunda fase com 100% de aproveitamento. Destaque também para o Cruzeiro, que aplicou goleada de 9 a 0 sobre o União Mogi.

Para vencer o terceiro jogo consecutivo no torneio, o Palmeiras abriu o placar logo no início do jogo. Aos 12 minutos, Edney recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Thalys, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Atuando em casa, na Arena Barueri, o Oeste empatou ainda no primeiro tempo, aos 23, após desvio de cabeça de Rhaisson. Mas o craque Estevão, de pênalti, fez 2 a 1, aos dois minutos da etapa complementar. Gabriel Vareta, com direito a falha do goleiro, e Luighi, sacramentaram a goleada logo após um grande período de paralisação por causa da forte chuva que caiu em Barueri.

Líder do Grupo 24, com nove pontos, o Palmeiras enfrentará na próxima fase o Sport-PE, segundo colocado do Grupo 23. Já o Oeste, que terminou em segundo, com seis, pegará o Aster-SP, uma das surpresas do torneio.

CRUZEIRO ATROPELA

O destaque da rodada ficou por conta do Cruzeiro, que aplicou 9 a 0 no União Mogi, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Fernando foi o grande nome da partida ao marcar três gols. Completaram o placar elástico Gui Meira e Arthur Gomes (duas vezes cada), Tevis e Victor Jesus.

Em busca do bicampeonato – foi campeão em 2007 -, o Cruzeiro terminou a primeira fase na liderança do Grupo 28, com sete pontos, assim como o Nova Mutum-MT, em segundo. O time do Mato Grosso venceu o Capital-TO por 5 a 1.

Na próxima fase, o Cruzeiro enfrentará o Madureira, que terminou no segundo lugar do Grupo 27. O Nova Mutum-MT terá pela frente a Portuguesa.