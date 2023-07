Estável, Van der Sar permanece em cuidados intensivos, mas condição ainda é ‘preocupante’

O Ajax, ex-clube de Edwin van der Sar, informou na manhã deste sábado uma atualização sobre o estado de saúde do holandês. Segundo informações divulgadas por Annemarie van der Sar, esposa do ídolo de Ajax e Manchester United, a condição é estável, mas ainda preocupa. O ex-goleiro segue em cuidados intensivos na UTI após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Edwin van der Sar permanecerá nos cuidados intensivos por enquanto. Sua condição é estável, mas ainda preocupante. O Ajax compartilha essas informações em nome de Annemarie van der Sar, esposa de Edwin. A família Van der Sar, juntamente com o Ajax, está grata e profundamente tocada pelas muitas mensagens de apoio”, publicou o clube holandês em suas redes sociais.

Aos 52 anos, o ex-goleiro da seleção holandesa e do Manchester United sofreu um AVC na última sexta-feira. Desde então, ele está internado na UTI de um hospital na Croácia, onde passou mal. Van der Sar foi dirigente do Ajax até o mês de maio. Após a terceira colocação do Ajax no Campeonato Holandês, Van der Sar deixou o clube alegando estar “exausto.”

Foram 11 anos no Conselho do Clube e ele alegou, em maio, que precisava descansar. O goleiro passava férias em uma ilha de Split, na Croácia, quando sofreu a hemorragia cerebral. Ele precisou ser transportado de helicóptero para o hospital