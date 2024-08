Estados Unidos encaram campanha decepcionante na natação nos Jogos de Paris

Primeira mulher negra a conquistar uma medalha de ouro olímpica individual na história da natação, a velocista Simone Manuel não conseguiu vaga nem entre as 16 melhores dos 50m livre e escreveu mais um capítulo da decepção dos EUA na piscina da Arena La Defense nos Jogos de Paris.

Campeã nos 100m livre nos Jogos do Rio-2016, Manuel registrou apenas o 18º tempo nas eliminatórias da prova mais rápida da natação neste sábado. Ela marcou 24s87, bem distante de seu melhor tempo: 23s97. Ela ficou a 15 centésimos da marca que avançou às semifinais e mais de segundo da sueca Sarah Sjöström, a favorita ao ouro e mais rápida das eliminatórias (23s85).

A americana saiu furiosa da área de competição e passou direto pelos repórteres. Solicitada a parar para uma entrevista, ela respondeu um seco “não” e seguiu em frente.

Os Estados Unidos entraram no penúltimo dia de disputas da natação com 21 medalhas, mas apenas 4 ouros, um desempenho que muito aquém das expectativas do país dominante na natação. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, foram 30 pódios no total com 11 ouros, marcas que dificilmente serão igualadas em Paris.

Assim como Simone Manuel, outras estrelas ficaram pelo caminho em alguns dos seus melhores eventos. Caeleb Dressel, que brilhou intensamente nos Jogos de Tóquio, com cinco medalhas de ouro, parou nas semifinais dos 100m borboleta, prova em que é recordista olímpico e mundial, e caiu no choro ao deixar a área de competição. Nos 50m livre, em que também defendia o título olímpico, o velocista terminou na sexta colocação.

Ryan Murphy, campeão nos Jogos do Rio-2016 nos 100m e 200m costas e prata (200m) e bronze (100m) no Japão, conseguiu o bronze nos 100m costas em Paris e foi eliminado nas semifinais dos 200m.