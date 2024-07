Estados Unidos ‘atropelam’ o Japão em estreia no basquete feminino em Paris-2024

Deu a lógica na estreia da seleção dos Estados Unidos nos Jogos de Paris-2024 no basquete feminino. Com uma atuação tranquila, as favoritas à medalha de ouro não deram chances ao Japão e atropelaram as rivais, nesta segunda-feira, pelo placar de 102 a 76.

A partida foi uma reedição da disputa pelo ouro da Olimpíada de Tóquio, realizada em 2021, quando as americanas confirmaram seu favoritismo ao ficar com o título olímpico. Com um histórico de 11 medalhas conquistadas na história dos Jogos, sendo nove delas de ouro, os Estados Unidos ostentam uma invencibilidade de décadas na competição (a última derrota aconteceu em 1992, nos Jogos de Barcelona).

Alemanha e Bélgica, também integrantes do grupo, entraram em ação nesta segunda-feira. As alemãs levaram a melhor no confronto e superaram as belgas pelo placar de 83 a 69. As quatro equipes formam o chamado grupo da morte no torneio.

A segunda rodada do Grupo acontece nesta quinta-feira. Os Estados Unidos voltam à quadra para enfrentar a Bélgica. No outro jogo da chave, a Alemanha busca o seu segundo triunfo na competição diante do Japão.

Na partida, Yamamoto logo acertou um arremesso de três pontos colocando as japonesas à frente. Mas o que se viu foi apenas um sopro de esperança do Japão diante de um rival tão poderoso.

Com mais consistência e contando com a boa pontaria de suas jogadoras, os Estados Unidos logo passaram a assumir a vantagem no placar jogando a pressão para cima do Japão. Ao fim do primeiro quarto a equipe americana já tinha um 22 a 15 a seu favor.

O panorama não mudou na volta à quadra. Com um aproveitamento de 73% nos arremessos de dois pontos, os Estados Unidos consolidaram o caminho da vitória. Sem força para reagir, as japonesas arriscaram os tiros de curta e meia distância para tentar ensaiar uma reação.

Entretanto, o maior volume ofensivo das americanas seguiu fazendo a diferença. Ora em contragolpes rápidos, ou arriscando arremessos de curta e meia distância, os Estados Unidos foram consolidando a vantagem fechando o segundo quarto com triunfo de 50 a 39.

Faltando pouco mais de quatro minutos para o final do terceiro quarto, a diferença era de 20 pontos. Comandadas pela pivô Aja Wilson, os Estados Unidos foram para o último intervalo com 79 a 57 no marcador. O ritmo se manteve no último quarto e o passeio americano terminou com o placar de 102 a 76.

O formato de disputas do basquete feminino nos Jogos de Paris conta com 12 equipes distribuídas em três chaves de quatro seleções. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final da competição olímpica.