Estádio do Corinthians começa a 'ganhar forma' para receber jogo da NFL - O Liberal

A Neo Química Arena receberá nesta sexta-feira a primeira partida da National Football League (NFL), principal liga de futebol americano do mundo, no Brasil. A três dias do jogo, o gramado do estádio recebe os últimos ajustes e preparativos – entre eles a trave de field goal, em formato de Y, que foi instalada nesta terça-feira.

Esta é uma das últimas alterações que a NFL, que custeia as alterações no estádio, promoverá no campo de jogo. As traves foram colocadas pela World Sports, responsável pela gestão do gramado da Neo Química Arena, que já havia sido expandido nos últimos meses para comportar as dimensões do futebol americano. A empresa já trabalhou em outras oportunidades com a NFL e com franquias da liga, como o Dallas Cowboys.

Uma das grandes questões a ser resolvida era o tamanho do campo, que já foi solucionada ao longo dos últimos meses. Na parada da Data Fifa, em junho, a NFL promoveu a expansão das dimensões do gramado da Neo Química Arena, de 105 metros de comprimento por 68m de largura para 110m x 49m – em jardas, medida utilizada nos Estados Unidos para o tamanho do campo, é de 120m x 53,5m. Cada jarda equivale a cerca de 0,915 m.

Eagles e Packers chegam ao Brasil na quarta-feira e farão seus respectivos treinamentos na quinta-feira, véspera da partida. A franquia de Philadelphia terá suas atividades no campo de jogo, enquanto Green Bay trabalhará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Até a chegada das franquias, o campo também receberá as marcações de jardas, logo dos times e da NFL.

Além das mudanças no campo e do envelopamento do estádio, com ativações, lojas oficiais, entre outras experiências, a NFL custeou a ampliação da capacidade máxima da arena. A ideia é que o público se aproxime da casa dos 50 mil. Para isso, foram instaladas arquibancadas nos setores superiores da Neo Química Arena – que não serão retirados depois da partida. Além de custear as reformas, a NFL irá pagar cerca de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) ao Corinthians pela locação do estádio.

NEO QUÍMICA ARENA SERÁ “ARENA CORINTHIANS”

Quando Augusto Melo ganhou a eleição, o presidente buscou entender junto com a NFL as cláusulas e especificidades do contrato. À época, foi acordado que o naming right do estádio não seria divulgado pela liga, assim como quaisquer outras ações comerciais que o Corinthians tenha. Foi oferecido à Hypera Pharma, detentora dos direitos do estádio, que a marca pagasse um valor a mais para que pudesse expor “Neo Química” nas divulgações da NFL, mas foi rejeitado.

Essa é a regra para as partidas internacionais na NFL, que acontecerão neste ano também na Inglaterra e Alemanha. O contrato assinado entre a liga e a Corinthians prevê que o estádio seja cedido para o uso durante a semana da partida – que começou na segunda-feira, na prática. A liga não pode fechar outro acordo de naming right, no entanto. Na prática, o estádio volta a ser chamado simplesmente de “Arena Corinthians”, nome que recebeu até setembro de 2020.

SEM CORES VERDES

A uma semana da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, o Philadelphia Eagles, mandante da partida na Neo Química Arena, revelou o uniforme que utilizará no confronto com o Green Bay Packers. A franquia, que tem o verde como cor predominante, utilizará uma combinação inédita, de preto e branco. Ainda haverá detalhes em verde, no uniforme, mas o alvinegro será predominante. “Vocês nunca viram esse combo”, escreveu a franquia da Philadelphia em suas redes sociais.

Eagles e Packers adotam o verde como cores principais em seus uniformes e logos. O Corinthians, dono do estádio, abomina a cor em função da rivalidade com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, à exceção do gramado, não há menção a cor. A mudança do uniforme da franquia surge após pedidos informais de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e polêmicas envolvendo os próprios jogadores do time de futebol americano.

A camisa será branca, com apenas os números em tons verdes. Já a calça e o capacete serão pretos, com detalhes em branco. Na temporada regular, em partidas como mandante nos Estados Unidos, o Philadelphia Eagles costuma utilizar seu uniforme principal, em que o verde é predominante.

O Corinthians não teria poder de decisão para mandar os Eagles alterarem seu uniforme para a partida. A escolha partiu da franquia, após conversas entre as partes, como havia informado o site Meu Timão, ainda em abril. A NFL também não obrigou a alteração do lado dos Eagles. A reportagem do Estadão entrou em contato com o clube sobre a troca do uniforme, que garantiu que não houve uma solicitação formal para que o preto e branco fosse adotado.