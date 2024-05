Estádio da Copa de 2014, Arena das Dunas ganha naming right; veja qual é o novo nome

A Arena das Dunas fechou acordo de naming rights, seguindo o movimento semelhante ao feito pelo Pacaembu e outras arenas do Brasil nos últimos meses. O estádio do Rio Grande do Norte, localizado na capital Natal, acertou negociação com a empresa Casa de Apostas e passa a ter o nome modificado.

O valor da transação é de R$ 6 milhões e o vínculo é válido por cinco anos. Além da mudança no nome – que agora é Casa de Apostas Arena das Dunas -, a parceria prevê investimentos em infraestrutura e tecnologias.

A Arena das Dunas foi inaugurada em 22 de janeiro de 2014 para ser uma das sedes da Copa do Mundo daquele ano e recebeu quatro jogos: Itália x Uruguai, México x Camarões, Estados Unidos x Gana e Japão x Grécia. O estádio tem capacidade para 32 mil espectadores.

“A parceria já é um sucesso e trará ótimos frutos tanto para a Arena das Dunas quanto, principalmente, para o nosso público”, disse o diretor-presidente da Arena, Ricardo Ferreira.

Este é o segundo acordo que envolve a Casa de Apostas. O primeiro foi em dezembro de 2023, quando a empresa adquiriu o naming rights da Arena Fonte Nova, na Bahia, que passou a se chamar Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

“É mais uma oportunidade para a nossa empresa ser parceira de um equipamento multiuso com alcance global e oferecer o que existe de melhor no cenário esportivo e do entretenimento” afirmou o head de negócios da organização, Anderson Nunes.