Esposa conta que Zanardi deixou hospital após 18 meses e faz recuperação em casa

O italiano Alessandro Zanardi, multicampeão paratleta e ex-piloto de Fórmula 1, passará o Natal em casa ao lado da família. Ele estava internado desde junho de 2020, quando sofreu um gravíssimo acidente durante uma prova de paraciclismo, em Pienza, perto de Siena, na região da Toscana. O evento havia sido organizado pelo multicampeão italiano e tinha o objetivo de divulgar o esporte paralímpico na Itália.

A informação da saída de Zanardi do hospital foi dada nesta segunda-feira pela sua esposa Daniela, que disse que a família está “muito feliz” com o retorno do ex-piloto para casa, mas não descartou que o italiano precisará voltar para as clínicas em algumas ocasiões para dar prosseguimento ao processo de reabilitação.

“Estávamos esperando por muito tempo para que isso acontecesse e estamos muito felizes que tudo foi possível agora. No entanto, ele ainda precisará voltar para as clínicas especializadas para realizar os tratamentos específicos de reabilitação. O caminho ainda é longo e nenhuma previsão pode ser feita, mas Alex se mostra um verdadeiro lutador”, disse Daniela em uma entrevista ao site de esportes a motor da BMW, marca da qual o ex-piloto é embaixador.

Em um evento no Auditorium Parco della Musica, em Roma, Luca Pancalli, presidente do Comitê Paralímpico Italiano (CIP, na sigla em italiano), afirmou que a notícia foi o “melhor presente” que poderia ter recebido. “É o melhor presente que poderíamos ter recebido. Ele nos da esperança de ver a serenidade na família de Zanardi e sucessos em sua recuperação”, comentou.

Assim como Pancalli, o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni, na sigla em italiano), Giovanni Malagò, celebrou o retorno de Zanardi para casa. “É uma notícia maravilhosa e ela veio em um dia que vamos coroar os atletas que fizeram tanto pela nossa grande Itália. É a força do esporte que nos permite ter Alex Zanardi entre nós”, declarou.

Durante um evento de paraciclismo na província de Siena, Zanardi perdeu o controle de sua handbike e se chocou violentamente contra um caminhão que subia no sentido oposto da pista. Desde então, o italiano passou por diversas cirurgias no rosto e na cabeça.

Protagonista de uma das maiores histórias de superação do esporte moderno, Zanardi foi bicampeão da antiga CART (hoje Fórmula Indy) e correu em cinco temporadas na Fórmula 1, a última delas em 1999, pela equipe Williams.

Ao retornar para a CART, em 2001, sofreu um grave acidente no circuito oval de Lausitz, na Alemanha, e teve as duas pernas amputadas, mas nunca desistiu das corridas. Ele começou a competir no paraciclismo em 2007 e colecionou pódios, alcançando três medalhas paralímpicas nos Jogos de 2012, em Londres, e três em 2016, no Rio de Janeiro.