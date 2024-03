Honraria foi entregue nesta segunda, na câmara; jornalista trabalhou na editoria de Esportes do LIBERAL entre 1988 e 2003

O jornalista Carlos Zaramelo Júnior, de 59 anos, recebeu nesta segunda-feira (4) o título de cidadão emérito de Americana, em cerimônia realizada na câmara. A autoria do projeto foi do vereador Thiago Brochi (PL).

Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana, que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

Zaramelo Júnior recebe título de cidadão emérito de Americana – Foto: Divulgação/Câmara de Americana

Além do trabalho como jornalista, Zaramelo realiza ações sociais como o Novembro Azul, onde realiza uma partida de futebol com o objetivo de arrecadar itens de higiene para instituições assistenciais da região.

“Essa honraria me enche de orgulho, fico muito contente por ter o meu trabalho enquanto jornalista reconhecido e por ter algumas poucas ações sociais que eu faço, especialmente o Novembro Azul, reconhecidas”, disse.

Além disso, ele ressaltou sua ligação com a cidade. “Ao longo de toda essa trajetória, eu sempre tive muito orgulho de ser americanense, saudosista e bairrista. Para mim não tem cidade melhor que Americana. Aqui eu nasci, cresci e constituí família”, completou o jornalista.

Em sua carreira, Zaramelo trabalhou por 15 anos no LIBERAL. De agosto de 1988 a agosto de 2003, o profissional foi um dos responsáveis pela produção do caderno de Esportes do jornal.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.