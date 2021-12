Zanaga recebe Campeonato de Skate Best Trick domingo

A Secretaria de Esportes de Americana realiza no próximo domingo o Campeonato de Skate Best Trick, na Praça de Esportes Professor Roberto Polatti, no bairro Antonio Zanaga. A competição acontece das 10 às 18 horas.

Segundo a prefeitura, os vencedores serão aqueles que realizarem as melhores manobras. As inscrições devem ser feitas na hora e no local do torneio, mediante a doação de um quilo de alimento, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade.

A pista de skate do Zanaga foi inaugurada pela prefeitura em outubro, em meio ao auge do esporte no Brasil, que faturou três medalhas olímpicas nessa modalidade em Tóquio.

A estrutura tem cerca de 600 metros quadrados. Também há uma minirrampa e um espaço onde as pessoas podem guardar skates e materiais.