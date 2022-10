Zanaga e Cidade Jardim decidem título do Gigantão no dia 5 de novembro

As equipes do Zanaga e da Cidade Jardim garantiram vaga, no fim de semana, para a final da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, de Americana. O jogo decisivo será disputado em 5 de novembro.

Na semifinal, o time do Zanaga venceu o Faixa Preta por 2 a 0, enquanto o Cidade Jardim ganhou do Descubra por 5 a 1. Com esses resultados, as duas equipes carimbaram o acesso para a final.

A partida que definirá o campeão acontece no dia 5 de novembro, às 14h30, no Estádio Décio Vitta.

Gigantinho

A 2ª rodada do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, da Secretaria de Esportes de Americana, foi marcada por várias goleadas no último final de semana. Os jogos reúnem crianças e adolescentes nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-15 e Sub-18.

Entre os destaques da rodada, pela categoria Sub-10, o Camisa 10 venceu o Instituto Jr. Dias por 7 a 0. Na categoria Sub-12, o time Na Cara do Gol ganhou de 10 a 0 do Projeto FC.

RODADA DO GIGANTINHO

Sub-8

Camisa 10 A 1 x 1 Instituto Jr. Dias

Ipiranga 3 x 4 Jardim da Paz

Camisa 10 B 5 x 2 Guarani

Na Cara do Gol 1 x 2 Projeto FC

Sub-10

Camisa 10 A 7 x 0 Instituto Jr. Dias

Ipiranga 1 x 2 Jardim da Paz

Guarani 1 x 8 Camisa 10 B

Projeto FC 1 x 3 Colorado

Sub-12

Instituto Jr. Dias B 0 x 6 Aesca

Camisa 10 A 4 x 1 Jardim da Paz

Ipiranga 0 x 5 Cidade Jardim

Instituto Jr. Dias A 2 x 3 Colorado

Morada do Sol 3 x 1 Guarani

Na Cara do Gol 10 x 0 Projeto Fc

Sub-15

Instituto Jr. Dias 0 x 1 Aesca

Colorado B 0 x 4 Jardim da Paz

Ipiranga 1 x 1 Cidade Jardim

Morada do Sol 0 x 1 Unidos

Colorado A 4 x 1 São Roque

Sub-18

Morada do Sol 4 x 5 Descubra

Instituto Jr. Dias 4 x 1 Aesca.