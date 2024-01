Confrontos ocorreram no Paulista de 1999, quando ele treinava a Portuguesa; foram duas vitórias e uma derrota

Zagallo como treinador da Portuguesa, em 1999 - Foto: Reprodução/Instagram

Um ano após ter sido vice-campeão da Copa do Mundo de 1998, Zagallo, que morreu no fim da noite desta sexta-feira (5), tornou-se uma das atrações do Campeonato Paulista de 1999, como treinador da Portuguesa. E essa experiência o fez viajar para Americana e Santa Bárbara d’Oeste em três oportunidades.

Em Americana, no estádio Décio Vitta, ele somou uma vitória e uma derrota contra o Rio Branco. No primeiro duelo, em 24 de fevereiro, o Tigre venceu por 1 a 0, com gol de Marcos Senna. O resultado classificou a equipe americanense para a segunda fase da competição, segundo o historiador Claudio Gioria.

Zagallo retornou a Americana em 25 de abril, quando viu seu time dar o troco, com um triunfo por 2 a 1. Sandro Hiroshi abriu o placar para o Rio Branco, mas Simão e César viraram para a Lusa.

Charge publicada pelo LIBERAL após vitória do Rio Branco sobre a Portuguesa de Zagallo – Foto: Reprodução

Em Santa Bárbara, houve apenas uma partida entre o União e a Portuguesa de Zagallo, em 27 de janeiro, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, e os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Émerson. O jogo valeu pela segunda rodada do Estadual e foi o primeiro compromisso da Lusa fora de casa.

Naquele mesmo torneio, a Portuguesa também recebeu Rio Branco e União no Canindé, em São Paulo. Diante do Leão, na capital, a Lusa empatou em 2 a 2 no dia 13 de fevereiro e sofreu uma goleada por 5 a 1 em 28 de março.

Contra o Tigre, a equipe comandada por Zagallo conquistou duas vitórias sob seus domínios: 3 a 2 no dia 3 de fevereiro e 1 a 0 em 23 de maio. A Portuguesa caiu na segunda fase do campeonato, assim como Rio Branco e União.