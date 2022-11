Vitor Sega se destaca no Campeonato Paulista Natação em Santos

Além dele, Natação Americana contou com Matteo Vissotto na competição, realizada no fim de semana

A dupla americanense Vitor Sega e Matteo Vissotto disputou no último fim de semana o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, em Santos. Vitor foi vencedor em duas provas, com direito a quebra de recorde. Os atletas da Natação Americana participaram da categoria Junior I (17 anos).

Vitor se destacou ao conquistar o 1º lugar nas provas de 200 m e 400 m livres, além de ficar em 9º nos 50 m e 100 m livres. Matteo, por sua vez, foi 4º lugar na prova de 200 m costas, 6º nos 200 m livre, além da 7ª colocação nos 100 m costas e 10ª nos 100 m livre.

Matteo, o técnico Fabio Cremonez e Vitor Sega – Foto: Natação Americana / Divulgação

Ao longo da competição, Vitor Sega quebrou recordes nas provas de 200 m livre e 400 m livre. O atleta também recebeu o Troféu Índice Técnico de sua categoria, o que equivale à melhor performance da competição na prova dos 400 m livre.

O campeonato reuniu 291 atletas de 50 equipes diferentes. A categoria Junior I é composta por competidores de 17 anos, enquanto a Junior II reúne atletas de 18 e 19 anos. Nadadores com 20 anos ou mais disputam a categoria Sênior.

MURILO

Também no fim de semana, Murilo Sartori disputou os 200 m livre da Copa do Mundo, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele ficou empatado na 8ª posição com o norte-americano Jake Magahey.

Como os oito primeiros avançam para a próxima fase, eles disputaram a prova de desempate, mas Murilo acabou derrotado.

A próxima competição do americanense será o U.S. Open, que será disputado entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, em Greensboro, também nos Estados Unidos.