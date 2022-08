Vitor Sega inicia disputa do Campeonato Mundial Júnior nesta terça-feira

Atleta da equipe Natação Americana vai competir em quatro provas no campeonato em Lima, no Peru

O nadador Vitor Ballan Sega, da equipe Natação Americana, inicia nesta terça-feira (30) a disputa do Campeonato Mundial Junior de Natação, que está sendo realizado em Lima, no Peru, com a participação de cerca de 600 competidores, que representam mais de 100 países.

Representando o Brasil, Vitor vai competir revezamento 4×100 m livre, nesta terça; nos 200 m livre, na quarta; e nos 50 m livre e no revezamento 4×200 m livre, no dia 2, próxima sexta-feira.

Vitor Sega (à esquerda) e o técnico Fábio Cremonez – Foto: Natação Americana / Divulgação

De acordo com Fábio Cremonez, técnico de Vitor na Natação Americana e que acompanha o atleta na competição nas piscinas peruanas, as expectativas são grandes, principalmente nos revezamentos 4×100 m e 4×200 m livre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Essa competição é bem importante, que é talvez a competição máxima para a categoria Júnior, para os atletas até 18 anos. As expectativas são as melhores possíveis, a gente fez uma boa preparação, os revezamentos do Brasil têm chance de medalha e, nas provas individuais, o Vítor, nos 50 m, a expectativa é de que se aproxime de uma final. Nos 200 m livre, ele está na final”, comentou o treinador.

Ao todo, o time brasileiro conta com 20 atletas na delegação, que foram selecionados no Troféu Brasil de Natação, realizado no mês de abril.