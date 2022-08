Vitor Sega fica em 4º lugar nos 200 m livre do Mundial Júnior de Natação

O nadador americanense Vitor Sega, da equipe Natação Americana, conquistou nesta quarta-feira (31) o quarto lugar na disputa dos 200 m livre do Campeonato Mundial Júnior de Natação, que está sendo realizado em Lima, no Peru.

Americanense foi o 4º lugar nos 200 m livre – Foto: Divulgação

Vitor fechou com o tempo de 1min49s79, bem próximo do italiano Filippo Bertoni, que foi o terceiro, com a marca de 1min49s05. O segundo colocado foi o húngaro Daniel Meszaros, com 1min48s98, e o grande campeão foi a sensação do campeonato, o romeno David Popovici, com 1min46s18, estabelecendo o novo recorde do campeonato.

Após a disputa desta quarta, Vitor ainda vai competir em outras duas provas no Mundial, os 50 m livre e o revezamento 4×200 m livre, ambos nesta sexta-feira (2).

Classificação final 200 m livre do Campeonato Mundial Júnior de Natação – Foto: Reprodução / Fina

Na última terça (30), o atleta estava na equipe do revezamento 4×100 m livre, mas o time brasileiro acabou desclassificado da prova.

O Mundial Júnior tem cerca de 600 competidores, que estão representando mais de 100 países. O time brasileiro conta com 20 atletas na delegação, que foram selecionados no Troféu Brasil de Natação, realizado no mês de abril.