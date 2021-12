Vitor Sega conquista o bronze nos 200 m livre do Brasileiro Júnior

Americanense garantiu um lugar no pódio com o tempo de 1min51s91, nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro

O americanense Vitor Ballan Sega, de 16 anos, faturou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Júnior de Natação nesta quarta-feira (8), nos 200 metros livre. O evento acontece no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Atleta de 16 anos, que compete pelo Corinthians, alcançou a 3ª posição – Foto: Divulgação / Corinthians

O atleta completou a prova em 1min51s91, menos de um segundo atrás do campeão Stephan Alexander Steverink, do Flamengo, que fez o tempo de 1min51s07. O segundo colocado foi Guilherme Sperandio, do Minas Tênis Clube, com 1min51s75.

Vitor também ficou em quarto lugar nos 50 m livre. Ele estreou nesta quarta na competição, que começou na última terça e se estende até sábado.

O nadador compete pelo Corinthians, que mantém uma parceria com a Natação Americana, onde ele treina. No torneio, Vitor ainda vai disputar outras duas provas individuais: os 100 m, nesta quinta, e os 400 m livre, no sábado.

A cidade de Americana também está representada por Matteo Ramoska Vissotto, que, nesta quarta, alcançou a décima posição nos 100 m costas e a 16ª nos 200 m livre. Ele ainda tem pela frente os 200 m costas, nesta quinta, e os 400 m livre.

Os dois atletas integram a categoria Júnior 1, reservada para competidores nascidos em 2004. O evento ocorre paralelamente ao Brasileiro Sênior.