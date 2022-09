Vitor Sega comemora desempenho no Mundial Júnior de Natação

O nadador americanense Vitor Ballan Sega comemorou seus resultados na disputa do Campeonato Mundial Júnior de Natação, realizado na última semana, em Lima, no Peru. Ele participou de quatro provas, sendo duas individuais e as outras de revezamento, conseguindo dois quartos lugares.

Apesar de não conquistar pódios, o atleta obteve suas melhores marcas pessoais nos 200 m livre, quando terminou em quarto lugar e fez o tempo de 1min49s79; 50 m livre, com 23s18 e o 11º lugar; e no revezamento 4×100 m livre, prova na qual o time brasileiro acabou desclassificado. Além destas, Vitor também fez parte da equipe que ficou em quarto lugar no revezamento 4×200 m livre.

Fábio Cremonez (à esquerda) e Vitor Sega, durante a competição no Peru – Foto: Natação Americana / Divulgação

“Acho que é um sonho de todo mundo, é a maior competição para a idade até 18 anos, que todo jovem queria estar lá. É uma competição que gera muito aprendizado, que traz uma confiança a mais para as outras e, da minha parte, em tempos, eu acho que foi muito bom para mim”, comentou Vitor ao LIBERAL.

Para o técnico Fábio Cremonez, a atuação na disputa internacional foi bastante proveitosa para Vitor, que conseguiu boas marcas enfrentando adversários de nível mundial.

“A minha avaliação como treinador é muito positiva, porque é um campeonato mundial, com a exigência técnica e psicológica que um mundial, mesmo sendo júnior, exige, e o Vitor conseguindo nadar a prova dos revezamentos, dos 50 m livre e 200 m livre com melhores marcas pessoais”, enalteceu Cremonez.

Após a competição nas piscinas peruanas, Vitor e seu treinador já estão de volta ao Brasil. O atleta retoma sua rotina de treinos nesta quinta-feira, dando início à preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro Júnior de Natação de Verão, que será realizado entre os dias 6 e 10 de dezembro, no Clube de Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro.