Vitor Hugo fatura duas medalhas no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo

O americanense Vitor Hugo de Miranda encerrou sua participação no Troféu de Atletismo com duas medalhas conquistadas. Competindo pela Orcampi, de Campinas, ele ficou em segundo lugar no revezamento 4×400 m misto e em terceiro no 4×400 m masculino. O torneio foi realizado no CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro), em São Paulo.

Na prova mista, realizada no sábado (29), a equipe campineira terminou em 3m19s37, ficando atrás apenas do Praia Clube, que faturou o ouro com o tempo de 3m18s38. Além de Vitor Hugo, competiram pela Orcampi Bruno da Silva, Tiffani Marinho e Marlene Ewellyn dos Santos. Segundo Vitor, o objetivo da prova era quebrar o recorde do próprio time, que é de 3m18s24.

Vitor Hugo, à direita, com a medalha de bronze do revezamento 4×400 m misto – Foto: Thiago Bueno/Orcampi

“A meta era ser medalhista. No misto era bater o próprio recorde, mas acabou não dando certo por alguns centésimos. No masculino o objetivo era ficar entre os três e deu tudo certo, só nos 400 m individual que eu não consegui encaixar a corrida”, disse ao LIBERAL.

Já na prova masculina, Vitor Hugo competiu ao lado de Ericles Irlan Gomes, Francisco dos Reis Viana e Bruno da Silva. Eles terminaram a corrida em 3m07s46, ficando atrás do líder Pinheiros, com 3m06s98, assim como do vice-líder Praia Clube, que terminou a prova em 3m07s09.

Na sexta-feira (28), Vitor disputou a final dos 400 m rasos e terminou na quinta posição, com tempo de 46s29. Havia, ainda, a possibilidade de Vitor Hugo disputar os 200 m rasos, mas acabou ficando de fora.

Felipe Bardi

Outro representante de Americana no Troféu Brasil foi Felipe Bardi, do Sesi-SP. Assim como Vitor, tinha a possibilidade de correr os 200 m, mas não o fez. Sua participação no torneio foi encerrada com duas medalhas de ouro, nos 100 m rasos e no revezamento 4×100 m.

Felipe Bardi com a medalha de ouro dos 100 m rasos do Troféu Brasil – Foto: Wagner Carmo/CBAt

Na prova individual, ele finalizou em 10s05 e conseguiu o segundo melhor tempo de sua carreira, atrás apenas dos 9s96 conquistados no ano passado, que deram ao velocista o índice para os Jogos Olímpicos de Paris. Na corrida em equipe, por fim, ficou em primeiro lugar com 38s90, ao lado de Erik Cardoso, Adrian Vieira e Lucas Vilar.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.