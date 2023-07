O atleta americanense Vitor Hugo de Miranda foi medalhista no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que foi disputado no Centro Olímpico de Formação e Pesquisa, em São Paulo. Neste domingo (30), conquistou a prata no revezamento 4×400 m masculino com a equipe brasileira ao terminar a prova em um tempo de 3m04s15.

Além de Vitor Hugo, que compete pela equipe Orcampi, de Campinas, estiveram representando o Brasil Lucas Carvalho (Pinheiros), Maxuel Santana (Luasa) e Douglas Mendes da Silva (Iabc/Fmebc). A prova foi equilibrada e a vitória não veio por apenas um centésimo. Isso porque a Venezuela, que se sagrou campeã, terminou a prova em 3,04s14.

Apesar do bom resultado, o revezamento brasileiro não conseguiu se classificar para o Campeonato Mundial de Atletismo, que será no fim do mês, na Hungria. Para isso, era necessário ficar em primeiro lugar e alcançar um tempo que colocasse a equipe entre as 16 melhores do mundo.

Recentemente, Vitor Hugo enfrentou uma lesão na panturrilha, mas conseguiu se recuperar a tempo de disputar a competição continental. Por conta disso, avalia como positiva sua performance individual.

“Foi um resultado bom, só que não o suficiente para levar o revezamento para o Mundial. Mas eu gostei da minha corrida principalmente, passei por complicações nas últimas semanas, mesmo assim consegui ir bem e estou pronto para competir e melhorar minha marca pessoal”, disse ao LIBERAL.

Outro atleta de Americana que participou do Sul-Americano foi Felipe Bardi. O velocista competiu no revezamento 4×100 m masculino e conquistou a medalha de ouro junto à equipe brasileira.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.